الاقتصاد

العثمان يتوجه بالشكر للقيادة لدعمها القطاعين الزراعي والغذائي

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رفع عبدالمحسن محمد العثمان الرئيس التنفيذي لشركة ندى لإنتاج الألبان والعصائر، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ لحرصهما ودعمهما المتواصلَين، وأكد على أن الشركة تعمل على مدار الساعة وبأقصى طاقة إنتاجية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي ضمن معايير الجودة المعتمدة.

وقد صرح العثمان بأنه على يقين بأن منتجي الألبان في السعودية باستطاعتهم تغطية أي زيادة في الطلب خلال السنة. كما ذكر أيضًا أن شركة ندى بدأت دراسة مشاريع إستراتيجية غذائية جديدة؛ بهدف زيادة المساهمة في توفير الأمن الغذائي على نطاق أوسع.

وختم العثمان قائلًا: «إن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاعين الزراعي والغذائي ساهم في إنشاء بنية تحتية متينة نستطيع من خلالها أن نطوّر أنشطتنا في هذين القطاعَين لمستقبل أفضل لوطننا الغالي».

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