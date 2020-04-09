شكرا لقرائتكم خبر عن العثمان يتوجه بالشكر للقيادة لدعمها القطاعين الزراعي والغذائي والان نبدء بالتفاصيل
وقد صرح العثمان بأنه على يقين بأن منتجي الألبان في السعودية باستطاعتهم تغطية أي زيادة في الطلب خلال السنة. كما ذكر أيضًا أن شركة ندى بدأت دراسة مشاريع إستراتيجية غذائية جديدة؛ بهدف زيادة المساهمة في توفير الأمن الغذائي على نطاق أوسع.
وختم العثمان قائلًا: «إن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاعين الزراعي والغذائي ساهم في إنشاء بنية تحتية متينة نستطيع من خلالها أن نطوّر أنشطتنا في هذين القطاعَين لمستقبل أفضل لوطننا الغالي».
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