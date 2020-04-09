«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية للأرجنتين، لتكون الوكالة الثالثة التي تتخذ خطوة كهذه في أقل من أسبوع مع الضغوط المتزايدة التي تُشكلها أزمة كورونا على التوقعات الاقتصادية للدولة المثقلة بالديون في أمريكا الجنوبية.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» في بيان صادر أول أمس الثلاثاء، إنها خفضت تصنيف الأرجنتين للعملات الأجنبية إلى تعثر انتقائي عن سداد الديون أو «SD» من «CCC-».

واستشهدت وكالة التصنيف الائتماني في قرارها بالخفض، بقرار حكومة الأرجنتين حول تأجيل مدفوعات بقيمة 9.8 مليار دولار لسندات مقومة بالدولار حتى 31 ديسمبر/‏كانون الأول عام 2020 على أقصى تقدير.

وقالت الوكالة في البيان إن أزمة كورونا قد فاقمت من احتياجات الأرجنتين مما دفع إدارة الرئيس ألبرتو فرنانديز إلى إعادة تشكيل خططها المالية وأولويات موازنتها.