الأسهم العالمية تتباين تحت ضغط مؤشرات الركود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الأربعاء على وقع زيادة عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم، وزيادة تأثيرات الوضع بالسلب على الاقتصاد العالمي، إذ أصبح من المؤكد دخول اقتصادات كبرى مثل فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو حالة انكماش حاد أقرب إلى الركود، وفيما سقطت الأسواق الأوروبية والآسيوية في المنطقة الحمراء، كان الاستثناء في بورصتي «وول ستريت» وطوكيو.

في بورصة نيويورك، فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي بفضل آمال في أن تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة يقترب من التراجع وتوقعات بأن الكونجرس سيدفع في اتجاه مزيد من المساعدات للاقتصاد المنكوب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 239.61 نقطة، بما يعادل 1.06 بالمئة، إلى 22893.47 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 25.59 نقطة، أو 0.96 بالمئة، عند 2685 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 88.46 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 7975.72 نقطة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بعد ارتفاع استمر يومين، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعاً في أكثر المناطق تضرراً في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2% مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.8% بعد أن ارتفع ما يزيد على ثمانية% في اليومين الماضيين.

وفي آسيا، سقطت جميع مؤشرات القارة الرئيسية في المنطقة الحمراء، باستثناء الأسهم اليابانية التي ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء بعدما أنهى رئيس الوزراء شينزو أبي حالة الضبابية في السوق بإعلان حالة الطوارئ التي طال انتظارها مما دفع مستثمرين لشراء أسهم مشغلي السكك الحديدية ومتاجر التجزئة لتغطية مراكز مكشوفة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.13% إلى 19353.24 نقطة ليقترب من ذروة 25 مارس آذار عند 19564 نقطة بينما كسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.59% إلى 1425.47 نقطة. (وكالات)