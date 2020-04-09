لبنان: خفض قيمة الليرة مرجح جداً ووزارة المـال تنفـي مصـادرة الودائـع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”



حذّرت وكالة «بلومبيرج» من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشي وباء «كورونا» في الاقتصادات الناشئة المعتمدة على تحويلات المغتربين، مشيرةً في تقرير إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه البلدان، وبينها لبنان، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى العملات الصعبة، منبهة الى أن لبنان سيكون من أكثر البلدان تضرراً، موضحة أن تحويلات المغتربين تمثّل 12.5وأنّ لبنان كان يعاني تراجعاً في التحويلات التي اعتاد المغتربون إرسالها والتي كانت تمثّل عاملاً أساسياً في إبقاء موارد البلاد المالية واقفةً على قدميها، معتبرة أن القيود على السحوبات والتحويل غير الرسمية وضعت ضغوطاً على إيرادات الأسر المالية، وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتناولت «بلومبيرج» أيضاً تعميميْ مصرف لبنان المركزي الأخيرينْ، موضحة أنّ الليرة باتت أضعف بنسبة 46% من قيمتها الرسمية، لافتةً إلى أنّ الصرافين يبيعون الدولار ب2800 ليرة، في حين أنّ السعر الرسمي 1515 ليرة وفي حين لم يتحدّث مصرف لبنان المركزي عن نيته وقف تثبيت سعر صرف الليرة بشكل رسمي.

يُذكر أنّ المصارف حدّدت سعر صرف الدولار في السوق ب 2600 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ما يختص بالتعامل مع المودعين الذين يرغبون بسحب ودائعهم التي تقل عن ال3000 دولار أو 5 ملايين ليرة لبنانية.

وفي هذا السياق، استكملت المصارف لليوم الثالث على التوالي تنفيذ مضمون ‏تعميم مصرف لبنان المتعلق بتحرير الودائع الصغيرة.

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء قد نفى في بيان أمس ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن شركة «لازار» للاستشارات المالية اقترحت على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين، مؤكداً أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهو من نسج الخيال، ويوحي بوجود نوايا خبيثة.

كما وجه وزير المالية الدكتور غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.