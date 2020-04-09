621.3 مليار درهم تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال 2019

ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 621.3 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.1 % مقارنة مع 608.3 مليار درهم في عام 2018، وفق ما تظهره سجلات وزارة المالية.

وتعد المناطق الحرة المنتشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية في صدارة أوليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفي مؤشر على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم بحسب الإحصاءات الرسمية. وفي تفاصيل حركة تجارة المناطق الحرة، فقد بلغت قيمة وارداتها نحو 356.5 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.7 % مقارنة مع 347 مليار درهم في عام 2018. أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 264.8 مليار درهم بنمو نسبته 1.3 % بالمقارنة مع 261.3 مليار درهم خلال عام 2018. وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات التحويلية وخدمات التخزين، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع إلى جانب الشركات العاملة في قطاع الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى. (وام)