مسؤول روسي: انخفاض إنتاج النفط طبيعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الأربعاء: إن أي هبوط طبيعي في إنتاج النفط بسبب تراجع الأسعار منفصل عن التخفيضات الطوعية للإنتاج، وهي جزء من اتفاقات مشتركة بين دول منتجة للخام.

وامتنع بيسكوف عن الإفصاح عن موقف روسيا في الاجتماع القادم. لكنه رداً على سؤال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بشأن ما إذا كان الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط بسبب ضعف أسعار الخام سيوضع في الحسبان، قال إن هذا لا يعادل خفضاً مشتركاً.

وأضاف بيسكوف «هناك بالتأكيد أنواع مختلفة من التخفيضات. أنت تقارن تراجعاً إجمالياً في الطلب مع تخفيضات تستهدف إحداث توازن في الأسواق العالمية. هذان مفهومان مختلفان ولا يمكن أن يكونا متساويين».

(رويترز)