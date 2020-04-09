شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتعهد بمساهمة بصندوق ائتمـان للـدول المتضـررة مـن الوبــاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بوزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء: إن طوكيو ستتعهد الأسبوع المقبل بتقديم مساهمة لصندوق ائتماني تابع لصندوق النقد الدولي يتيح تخفيفاً لأعباء ديون الدول منخفضة الدخل والمتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا. وأضاف المصدر، وهو مطلع بشكل مباشر على الأمر لكنه اشترط عدم نشر هويته، أن وزير المالية تارو آسو سيقدم التعهد، مع مساهمات أخرى، خلال أحد اجتماعات صندوق النقد الدولي والقادة الماليين بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الأسبوع المقبل.(رويترز)

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