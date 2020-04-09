الأمم المتحدة: العمال يواجهون أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجد يهدد معيشة نحو 1,25 مليار عامل، محذّرة من «أسوأ أزمة عالمية» منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي دراسة جديدة حذّرت منظّمة العمل الدولية من أن تفشي فيروس «كورونا» المستجد والتدابير الصارمة المفروضة لاحتواء الوباء؛ ستخفّض في الفصل الثاني من عام 2020 ساعات العمل عالمياً بنسبة 6,7 في المئة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذه النسبة توازي 195 مليون عامل بدوام كامل.

وخلص التقرير إلى أن منطقة آسيا المحيط الهادئ ستشهد أكبر انخفاض في ساعات العمل، يوازي 125 مليون وظيفة بدوام كامل ملغاة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: إن «الوباء يسبب تداعيات خطرة جداً» على القوى العاملة في العالم.

وقال: «ما يزيد بقليل على أربعة من أصل خمسة عمال يقيمون في بلد يفرض إغلاقاً تاماً أو جزئياً»، وأشار إلى تأثّر 81 في المئة من القوى العاملة في العالم المقدّرة ب3,3 مليار شخص. (أ.ف.ب)