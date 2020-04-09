الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس/‏ آذار الثلاثاء عند 1671.40 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 % أمام عملات رئيسية، وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين. وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمس الأربعاء، إذ عاود المستثمرون الإقبال على الملاذات الآمنة، وهو ما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ولم يكن هذا كافياً لتعويض الخسائر التي تكبدها الدولار في الأيام الأخيرة، لكنه جاء بعد نهاية جلسة سلبية في وول ستريت، أمس الثلاثاء، ومع انتهاء ارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية استمر على مدى يومين.

(وكالات)