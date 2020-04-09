التحـول الرقمـي والامتثـال التنظيمـي يُعـززان ربحيـة البنـوك الإماراتيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد تقرير «كي بي إم جي» تحت عنوان: «نظرة عامة على قطاع البنوك في الإمارات» في نسخته الخامسة، أن المؤسسات المالية التي تعتمد على التقنيات التكنولوجيا وتستفيد من البيانات لتقديم خدمات متكاملة؛ تكون في وضع أفضل لتعزيز معدلات نمو أعمالها، والتغلب على الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وكشف التقرير، عن أن توقعات العملاء المتطورة باستمرار إلى جانب التدقيق التنظيمي المتزايد هي عوامل تشكل ضغطاً على البنوك لتحديث كافة أوجه عملياتها؛ بينما تقوم عدة بنوك بهيكلة أعمالها بطرق مبتكرة وتدرج تجربة العملاء كمصدر للقيمة التجارية، وليست كميزة تنافسية.

اتجاه صحي

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أشار التقرير إلى أن هنالك اتجاهاً صحياً لزيادة الربحية المصرفية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع نمو إجمالي قدره 13.9٪ في صافي الربح بين أكبر عشرة بنوك إماراتية في السنة المالية 2019؛ وعزا ذلك، إلى الأداء الأقوى للدخل من غير الفوائد وبعض الأحداث لمرة واحدة، في ظل تدفق الإيرادات من دخل الرسوم وانخفاض المخصصات الائتمانية؛ كما يختفي تدريجياً الإطار النظري للمحافظ الأولية التي كانت واسعة الانتشار عند تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وفي المستقبل، يشير التقرير إلى أنه يجب على البنوك الإماراتية أن تدرس عن كثب خطط استمرارية أعمالها، في أعقاب تفشي الفيروس. وكان مصرف الإمارات المركزي قد طرح حزم التحفيز، معلناً عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 256 مليار درهم؛ لاحتواء تداعيات هذا الوباء العالمي. ويسمح المصرف المركزي للبنوك بتحرير احتياطاتها التنظيمية من رأس المال؛ لتعزيز قدرة الإقراض ودعم اقتصاد الدولة؛ كما يمكن لجميع البنوك العاملة في الدولة الحصول على قروض وسلف بكُلفة صفرية مغطاة بضمان من المصرف المركزي.

دعم خارجي ومرونة داخلية

قال عباس بصراي، شريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: «أعلن مصرف الإمارات المركزي، في وقت سابق، عن سلسلة من التدابير والإجراءات؛ لدعم قطاع الخدمات المالية وسط الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ولكن قد يلجأ القطاع المصرفي إلى الاعتماد على مزيج من الدعم الخارجي والمرونة الداخلية؛ لتفادي التأثير السلبي لمثل هذه الاضطرابات. وفي خضم ذلك، يلعب التحول الرقمي والامتثال التنظيمي دوراً محورياً في مساعدة البنوك على التصدي للتحديات المستقبلية».

وأضاف: تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحديات صعبة في المستقبل؛ وهنا يأتي دور التكنولوجيا؛ حيث تساعد في التخفيف من الآثار السلبية للعملاء والأعمال. ومن المرجح أن تجني البنوك، التي تستغل أصولها الرقمية بشكل فاعل وتعزز مرونة الإنترنت وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى، فوائد جمة بما في ذلك تدفقات متزايدة من الإيرادات والامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية المحسنة.