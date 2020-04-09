شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد المغرب ينكمش 1.8% في الربع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط أمس الأربعاء: إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8 في المئة في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1 في المئة في الربع الأول.

ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كامل لخفض انتشار فيروس كورونا، وأثر تراجع هطول الأمطار في القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد. (رويترز)

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