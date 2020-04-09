96% رضا التدريب إلكترونياً في القطاع المصرفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (EIBFS)، عن نتائج استبيان رأي عن مدى رضا المتدربين عن البرامج المصرفية التعليمية والدورات بالمعهد. وشمل الاستبيان 200 من العاملين في القطاع المصرفي والمالي من فئات وظيفية مختلفة، وهم يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد المتدربين بالمعهد.

وأظهرت نتائج الاستبيان، أن أكثر من 96% من إجمالي المتدربين والمتدربات أبدوا رضاهم التام عن جودة البرامج التعليمية وآليتها، ومرونة التعامل مع أنظمتها المعتمدة، ومدى فاعلية البرامج المصرفية المتخصصة وانعكاسها على أدائهم في سوق العمل، فيما أكد أكثر من 95%، من المشاركين أن وحدات التعلم الإلكتروني من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدهم في وظائفهم، فيما أكد 90% رضاهم عن محتوى المواد وأداء المحاضرين.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن الهدف من الاستبيان قياس مدى التفاعل والنجاح في التعامل مع تقنيات بلاك بورد العالمية والوسائط المرئية (الفيديو) وقدرة كلا الطرفين من أعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين على تحقيق تجربة تعلم عن بعد فاعلة، مشيراً إلى أن نجاح تجربة لم يكن وليد اللحظة فالمعهد عمل على مدار سنوات مع مؤسسات عالمية لتحقيق التحول الرقمي كجامعة أكسفورد وجامعة بانجور وكبرى المؤسسات المالية المتخصصة، ومكنت المتدربين من المهارات التكنولوجية المالية والتعامل مع تقنيات التعلم عن بعد.

وأضاف المعهد قام باستخدام النماذج الإلكترونية للكشف عن مداخلات مهمة من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء والكفاءة في ورش وأنشطة المعهد في القطاع المصرفي، وتحديد بعض النقاط التي سيتم تطويرها من أجل تحسين البرامج المقدمة للطلاب العاملين بالقطاع المصرفي، للارتقاء بالبرنامج.

وأوضح الجسمي، أن العدد الكبير من المشاركين في الاستبيان، يعد جانباً مهماً من الدراسة؛ حيث إنه يتطلب أن تكون النتائج دقيقة جداً حول مدى رضا المتدربين ويعتبر رضا المتدربين عن جودة البرامج مؤشراً رئيسياً في تقييم وتحسين والارتقاء بتطوير برامجنا المصرفية؛ لأن مستوى الرضا من شأنه أن يحدد استمرارية نجاح البرنامج.