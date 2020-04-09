«جلفار»: متفائلون باستئناف التصدير إلى السعودية والكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عزمها خفض رأسمالها بقيمة 503.27 مليون درهم عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة والظاهرة في بيانات العام الماضي، ومن أجل تعزيز الموقف المالي.

وعزت الشركة، سبب الخسائر العام الماضي إلى التعليق المؤقت على الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وعمان والكويت، مشيرة إلى اتخاذها خطوات هامة لمعالجة هذه المشكلة واستئناف التصدير إلى عمان في مارس الماضي، مع تفاؤلها لاستئناف التصدير إلى السعودية والكويت قريباً.

وأفادت الشركة انها تعمل أيضا على إعداد خطط ومبادرات جديدة لضمان تحسين الأداء والنتائج على المدى الطويل.

وأفادت الشركة بأنها تعتزم استخدام عوائد صافي حصيلة حقوق الاكتتاب في سداد الالتزامات الحالية وتعزيز ملاءتها المالية، إلى جانب دعم تطور أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

يشار إلى أن الشركة ستقوم بعد خفض رأس المال بإصدار حقوق الاكتتاب لزيادة رأس المال بحد أقصى 500 مليون درهم عن طريق إصدار بحد أقصى 500 مليون سهم جديد بسعر إصدار درهم لكل سهم.