«سيدات عجمان» يناقش عقد دورات وورش عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وذلك عن بُعد، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الربع الأول من العام الجاري وخطة العمل للعام 2020.

خلال الاجتماع الذي حضرته عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، تم استعراض جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ومناقشة توصيات الاجتماع الأول وما تم بشأنها، واستعراض ما تم إنجازه في الربع الأول لعام 2020م، هذا إلى جانب مناقشة أبرز التطورات على خدمات المجلس خلال الفترة الراهنة والمرتبطة بالعمل عن بعد.

كما ناقش إمكانية عقد دورات وورش عمل عن بعد، وخطة العمل الخاصة بالمجلس والمرتبطة بتنويع الخدمات الموجهة لعضوات المجلس وسيدات الأعمال، وكذلك تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير خدمات ذات قيمة مضافة.

كما اطلعن على آخر مستجدات مبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان الجديد، وما سيوفره المبنى من منصة مستدامة لأصحاب المشاريع وإيجاد حلول تسويقية لرواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى توفير قاعات تنظيم للمعارض والدورات وورش العمل الموجهة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على متابعة تقديم خدماته لعضواته الحاصلات على رخصة بدايات من خلال العمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب إتاحة قنوات المجلس للترويج عن منتجات سيدات الأعمال.

هذا وأشادت بجهود القيادة الرشيدة في تهيئة المناخ الملائم لضمان استمرارية الأعمال، وخاصة الشأن الاقتصادي في ظل المرحلة الراهنة والمتغيرات التي تشهدها دول العالم، وذلك من خلال إطلاق حزم مبادرات تحفيزية، كما أشادت بتنوع الخدمات الإلكترونية والرقمية في الدولة والتي توفرها المؤسسات الاتحادية والمحلية لضمان نمو الأعمال واستمراريتها.