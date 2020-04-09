25 مليون وظيفة مهددة في «الطيران» عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن هنالك نحو 25 مليون وظيفة مهددة بالتلاشي مع تراجع الطلب على السفر الجوي وسط أزمة «كوفيد 19» الذي تعصف بشركات الطيران على مستوى العالم.

في الوقت الذي تدعو فيه «إياتا» حكومات العالم، للتجاوب بسرعة مع تحديات قطاع الطيران، اتخذت شركات الطيران في الإمارات قراراً بالمحافظة على موظفيها خلال الأزمة الحالية، فيما خفضت رواتبهم بنسب متفاوتة؛ من أجل المحافظة عليهم بدلاً من تسريحهم، فيما التزمت حكومة دبي بضخ رأس مال جديد في طيران الإمارات؛ للمحافظة على الناقلة.

ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تقرير له أن هنالك 65.5 مليون شخص، يعتمدون على قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به مثل السياحة والسفر، ومن بين هذه الوظائف نحو 2.7 مليون وظيفة في شركات الطيران.

وفي سيناريو قيود السفر الشديدة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، تظهر أبحاث «أياتا»، أن هنالك 25 مليون وظيفة في الطيران والقطاعات ذات الصلة معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم: وبحسب «أياتا»، تتوزع الوظائف ما بين 11.2 مليون وظيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و5.6 مليون وظيفة في أوروبا و2.9 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية إلى جانب مليوني وظيفة في أمريكا الشمالية ومليوني وظيفة في إفريقياً ونحو 0.9 مليون وظيفة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تشهد شركات الطيران انخفاضاً في عوائد الركاب للعام بأكمله بمقدار 252 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

ويعد الربع الثاني هو الأكثر أهمية؛ حيث ينخفض الطلب بنسبة 70% في أسوأ حالاته، فيما يستنزف 61 مليار دولار من النقد الذي تحتفظ به شركات الطيران.

تدعو شركات الطيران، الحكومات إلى تقديم مساعدة مالية فورية؛ لمساعدة شركات الطيران على البقاء شركات قادرة على الاستمرار في التعافي؛ عندما يتم احتواء الوباء.