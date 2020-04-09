شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» لن تنقذ قطاع النفط الأمريكي من الإفلاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فريدريك كيمبي*

وصف دونالد ترامب نفسه بأنه رئيس في «زمن الحرب»، في إشارة إلى حملته كقائد عام ضد فيروس كوفيد-19. ومؤخراً كلف نفسه بمهمة جديدة بصفته كبير المفاوضين في محاولة لإنهاء حرب أسعار النفط التي تعرض منتجي النفط الصخري الأمريكي ومئات الآلاف من الوظائف، للخطر.

وأسفر تدخله عن الدعوة إلى اجتماع طارئ افتراضي لزعماء أوبك مع روسيا وكندا والمكسيك، تأجل أكثر من مرة بسبب خلاف مستمر بين السعودية وموسكو، حول كيفية معالجة أكبر انهيار في الطلب العالمي وفي الأسعار، منذ اكتشاف أول بئر نفط في العالم منتصف القرن التاسع عشر.

وما يسفر عنه ذلك الاجتماع سيقول الكثير عن حدود النفوذ الذي يتمتع به الرئيس ترامب باعتبار بلاده أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت المنازعات بين الرياض وموسكو من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق منذ أوائل مارس، هي التي أدت إلى انخفاض قياسي في أسعار النفط بمقدار الثلثين؛ حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 19.27 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002. ومع ذلك، فإن تدخل ترامب مع الرجلين الأسبوع الماضي بدا أنه يؤتي ثماره.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تعلن أوبك والروس، عن تخفيضات تصل إلى 15 مليون برميل من الإجمالي العالمي البالغ 100 مليون برميل يومياً. وانتعشت الأسواق يومي الخميس والجمعة، مسجلة أعلى مكاسب لها في أسبوع واحد على الإطلاق حاصدة 37% تقريباً، ثم سادت مسحة تشاؤم أثارت حفيظة الأسواق من تجدد الخلاف السعودي الروسي وإمكانية انخفاض الأسعار مجدداً.

ما تعانيه الأسواق في هذه التقلبات الراديكالية هو أن هناك قوة قاهرة بعيداً عن الزعماء الثلاثة هي التي تمسك بعصا التوجيه، إنها قوة كوفيد-19 التي تضغط عليهم جميعاً، والتي ستضغط على الاقتصاد العالمي لأسابيع وربما أشهر قادمة. ويُعتقد أن ينخفض الطلب العالمي على الخام في إبريل/نيسان بأكثر من 20 مليون برميل يومياً وربما يصل إلى 30 مليوناً- وهو رقم أكبر بكثير من أي تخفيضات قد يعلن عنها المنتجون هذا الأسبوع.

هذه الضربة المزدوجة في ضعف الطلب وزيادة العرض لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل. أضف إلى ذلك أن هناك قيوداً على طاقة التخزين العالمي تفوق قدرة ترامب على التحكم في صنابير الضخ.

وعندما يمتلئ آخر جالون من طاقة التخزين العالمية بنهاية إبريل وبداية مايو، ستضطر الدول المنتجة لوقف الضخ تلقائياً لعدم قدرتها على تصريف نفطها.

وسينتهي هذا الفصل المثير في تاريخ الطاقة، والذي يكشف عن سبب التحول الدرامي في تعامل ترامب مع انخفاض الأسعار بشكل قياسي والذي وصفه في 31 مارس/آذار بأنه «أكبر تخفيض ضريبي على الإطلاق يستفيد منه المستهلك الأمريكي».

بعض محفزات هذا التحول هي التأثير المستمر للسياسات الانتخابية لدورة 2020، والدور الغامض لوزير الطاقة السابق ريك بيري، وقوى الضغط في قطاع الطاقة الأمريكية الذي يعمل فيه 2.5 مليون شخص.

وبدأ الرئيس ترامب في تغيير مساره بعد الضغوط القوية التي مارستها شركات النفط الأمريكية ومنتجي الزيت الصخري بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أصدقائه الروس والسعوديين لخفض إنتاجهم. وازدادت مخاوفه بعدما تزايدت مخاوف التأثير المحتمل لإفلاس شركات الطاقة على الوظائف الأمريكية وبالتالي على فرصة فوزه في انتخابات نوفمبر، خاصة في تكساس.

الأكثر إثارة للفضول، أن أحد الأشخاص الرئيسيين وراء التحول في موقف الرئيس الواضح كان حاكم تكساس السابق ريك بيري، الذي شغل منصب وزير الطاقة في إدارة ترامب حتى نهاية العام الماضي.

وعلى الرغم من أن بيري أقام علاقات جيدة مع شركائه السعوديين، فقد دافع عن موقف الولايات المتحدة المتعلق بمنع الخام السعودي من الوصول إلى أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية في بورت آرثر، تكساس، المملوكة بالكامل للسعودية.

وفي حديث مع شبكة فوكس نيوز يوم 31 مارس، قال بيري إنه سينصح ترامب بالطلب من المصافي التي مقرها الولايات المتحدة استخدام الخام الأمريكي خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. وقال بيري إن ذلك سيرسل رسالة واضحة مفادها بأننا لن نسمح بتدفق النفط الأجنبي إلى بلادنا.

وفي نفس الوقت كان منتجو الصخر الزيتي يضغطون على البيت الأبيض، لتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية للسعودية وفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي حتى تخفض الدولتان إنتاجهما. كما طالب هؤلاء الرئيس بأن يفكر في رفع بعض العقوبات الروسية الحالية إذا استجاب بوتين وتراجع عن الاستمرار في حرب الأسعار.

وقد لجأ ترامب أخيراً للتهديد بفرض رسوم جمركية على واردات النفط لحماية عمال قطاع الطاقة الأمريكي، وهو في واقع الأمر تصريح أملته تطورات الموقف الروسي المتردد في التجاوب مع دعوات خفض الإنتاج.

ويشكل هذا الخفض في حال إقراره فوزاً لصغار المنتجين الأمريكيين أكثر منه نصراً لشركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة، التي عارضت فرض تعرفة جمركية عقابية.

في الوقت نفسه، قد يعدم الرئيس ترامب الوسيلة التي يلبي بها مطالب السعوديين في ظل افتقاره للتأثير المباشر على منتجي النفط في بلاده. وهناك خياران مرجحان معاً أو كل بمفرده وهما إما قراراً طوعياً لهيئة السكك الحديدية في ولاية تكساس، التي تتولى تنظيم قطاع النفط والغاز في الولاية، أو إغلاق منصات خليج المكسيك والتخلي عن 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك باللجوء إلى تهديد كوفيد-19 للعاملين في المنصات وهو ما يبدو عذراً منطقياً.

الحقيقة غير المريحة للرئيس ترامب هي أنه على الرغم من انتقاداته الطويلة لأوبك ودعمه لأسواق الطاقة الحرة، فإنه يحتاج إلى تدخل الأسواق فيها لإبقاء منتجي الصخر الزيتي على قيد الحياة.

والواقع يقول إن خيارات ترامب محدودة في غياب نفوذه على مختلف اللاعبين داخلياً وخارجياً، ناهيك عن الضرر البالغ الذي لحق بالاقتصاد من كوفيد-19، والذي قلص الطلب على الخام بشكل غير مسبوق.

والنتيجة الحتمية هي أن تنقذ الحكومة الأمريكية قطاع النفط الأمريكي من أموال دافعي الضرائب وليس على حساب أوبك.

* «سي إن بي سي»