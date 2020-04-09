شكرا لقرائتكم خبر عن هل أخذ «كورونا» أسواق وزعماء العالم على حين غرة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جيفري فرانكل *

غالباً ما يطلق على أحداث مثل وباء كوفيد-19، وانهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في 2007-2009 والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، اسم «البجعات السوداء». ويقصد بهذا المصطلح الإيحاء بأنه لم يكن بإمكان أحد توقعها. ولكن، في الواقع، كانت كل هذه الحوادث تنطوي على مجهولين فقط وليس تعدد المجاهيل.

وفي كل حالة كان المحللون على علم ليس فقط بأن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث، ولكن أيضاً أنه من المحتمل أن يحدث في النهاية. على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة وتوقيت هذه الأحداث لم يكن متوقعاً بدرجة عالية من اليقين، إلا أن شدة العواقب لا تخفى على أحد. ولو أن صناع القرار أخذوا في الاعتبار المخاطر واتخذوا خطوات وقائية أكثر دقة وحكمة، لكانوا قد تجنبوا أو خففوا من شدة الكوارث.

في حالة كوفيد-19، حذر علماء الأوبئة وخبراء الصحة على مدى عقود من أن خطر تفشي وباء فيروسي يبقى قائماً، بما في ذلك العام الماضي. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الادعاء بأن الأزمة كانت «غير متوقعة» قائلاً إنها قضية «لم يعتقد أحد أنها ستتطور إلى كارثة». وبالمثل، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أكد الرئيس جورج دبليو بوش بشكل خاطئ: «لم يكن هناك أحد في حكومتنا، على الأقل، ولا أعتقد أن الحكومة السابقة كان يمكن أن تتصور تحليق طائرات مدنية صوب المباني على هذا النطاق الضخم».

في ضوء هذه التصريحات، من المغري أن تنسب هذه الكوارث فقط إلى عدم الكفاءة التنفيذية. لكن إرجاع السبب إلى الخطأ البشري في الدوائر العليا سهل للغاية وهو لا يقدم تفسيراً كاملاً، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق المالية وعامة الناس أخذت على حين غرة في كثير من الأحيان. وقد وصلت أسواق الأسهم إلى قمم تاريخية قبل الأزمة المالية لعام 2008 ومرة أخرى قبل الانهيار الأخير الذي بدأ في أواخر فبراير. وفي كلتا الحالتين، كان هناك الكثير من مخاطر الانهيار المتوقعة التي تحفز على تحرك جدي لمنع تكرار الهبوط.

في مثل هذه المناسبات، لا يتقيد المستثمرون بالتوقعات المفرطة في التفاؤل. بل إنهم لم يروا أي مخاطر على الإطلاق، بدليل أن مؤشر«فيكس» - وهو مقياس لتقلبات السوق المالية المتوقعة ويُعرف أحياناً باسم «مؤشر الخوف» - كان قريباً من أدنى مستوياته القياسية قبل أزمة عام 2009 وكذلك قبل أزمة عام 2020 الأخيرة.

تساعد عدة عوامل على تفسير أسباب وقوع الأحداث الكارثية على حين غرة في كثير من الأحيان. فحتى خبراء التقنية يمكن أن تفاجئهم الكوارث ما لم يحصنوا شبكاتهم ويحللوا بياناتهم بدقة. وفي بعض الأحيان لا ينظرون إلا إلى مجموعات البيانات الحديثة، على افتراض أنه في عالم سريع التغير، فإن الأحداث التي حدثت منذ 100 عام ليست ذات صلة. وغالباً ما يعاني الأمريكيون مع مجموعة إضافية من الغشاوات أولها التركيز المفرط على الولايات المتحدة، ما يجعل إغفال بقية دول العالم أحد أهم عثرات التحليل الأمريكي.

في عام 2006، على سبيل المثال، اعتمد خبراء التمويل الذين قاموا بتسعير الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل أساسي على التاريخ الحديث لأسعار المساكن في الولايات المتحدة، حيث التزموا في تحليلاتهم بالقاعدة القائلة بأن أسعار المساكن لا تنخفض أبداً بالقيمة الاسمية. لكن هذه القاعدة عكست فقط حقيقة أن المحللين أنفسهم لم يشهدوا انخفاضاً متزامناً لأسعار المساكن من حيث القيمة الاسمية. لقد انخفضت أسعار المساكن بالفعل في الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن الماضي، وفي اليابان منذ التسعينات. لكن تلك الحلقات لم تتزامن مع التجربة الحية للمحللين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة.

ولو أن هؤلاء المحللين اعتمدوا مجموعة بيانات أوسع، لكانت تقديراتهم الإحصائية ستسمح لهم بتوقع انخفاض أسعار المساكن في نهاية المطاف وبالتالي انهيار الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

والمشكلة الأخرى هي أنه حتى عندما يصحح الخبراء بياناتهم، غالباً ما لا يأبه القادة السياسيون بها. ومكمن الخطر هنا في أن الأنظمة السياسية لا تميل إلى الاستجابة للتحذيرات التي تقدر خطر وقوع كارثة بنسبة منخفضة على ما يبدو مثل 5٪ سنوياً، حتى عندما تكون التكاليف المتوقعة لتجاهل مثل هذه الاحتمالات ضخمة.

الأسوأ من ذلك، في عام 2018، ألغت إدارة ترامب وحدة مجلس الأمن القومي التي أنشأها الرئيس باراك أوباما للتعامل مع مخاطر الأوبئة. وقد حاولت باستمرار خفض ميزانيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسات الصحة العامة الأخرى. لذلك ليس من المستغرب أن تفشل أمريكا في التعامل مع الوباء - نتيجة الافتقار إلى الاختبارات والنقص الخطير في معدات ومرافق الرعاية الحرجة - وهو ما ينطبق حتى الآن على اقتصادات متقدمة أخرى منها سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى النقص في قدرة أمريكا على الاستجابة للأوبئة، لم يكن لدى البيت الأبيض خطة واضحة بكل بساطة، حتى أنه لم يدرك أنه سوف يحتاج إلى خطة، بعد أن أصبح واضحاً أن تفشي الفيروس في الصين سينتشر على مستوى العالم. وبدلاً من ذلك، عمدت الإدارة إلى التقليل من الخطر وتبادل الاتهامات مع الصين، وفشلت في زيادة الاختبارات، وبالتالي حافظت على خفض عدد الحالات المؤكدة بشكل متعمد، ربما لدعم أسعار الأسهم.

أما بالنسبة لادعاء ترامب بأنه «لم يسبق لأحد أن رأى أي شيء مثل هذا من قبل»، فيكفي الرجوع إلى الوراء أربع سنوات فقط، إلى تفشي الإيبولا القاتل الذي أودى بحياة 11000 شخص. لكن قادة البيت الأبيض كانوا بعيدين عن ساحة المعركة التي دارت في غرب إفريقيا. وسبق أن قتلت جائحة الإنفلونزا عام 1918-1919، حوالي 675 ألف أمريكي (إلى جانب 50 مليوناً حول العالم)، لكن ذلك كان قبل 100 عام.

يبدو أن قادتنا السياسيين يتنبهون فقط عندما تتسبب كارثة في مقتل عدد كبير من المواطنين داخل بلدهم، أو عندما تكون الكارثة ضمن ذاكرتهم الحية. فهل تقتصر الموجودات على المحسوسات.

لقد فرض على العالم تعلم دروس الأوبئة بتكاليف باهظة ونأمل ألا يكون الأمر كذلك هذه المرة كي نتعلم كيف نفهم البيانات بطريقة صحيحة.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد

منشور في «الجارديان»