شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مليار دولار لا تنقذ الشركات الصغيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيموثي أوبرين *

تحصل العديد من المدن الأمريكية على القسم الأكبر من حاجاتها من متاجر الأحياء والشركات الصغيرة والمطاعم. وتشكل الشركات الصغيرة بجميع تخصصاتها وأحجامها، العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي. ويعمل في 30 مليون شركة أمريكية من الحجم الصغير نحو 59 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف القوى العاملة. وكشفت آخر دراسة لوزارة العمل، عن أن تلك الشركات الصغيرة والذين يعملون لصالحها تمثل نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي. وعندما تتلاشى الشركات الصغيرة، يتلاشى معها الاقتصاد، و كذلك استقرار البلاد ورفاهيته.

وكان التسونامي المالي الذي ضرب الشركات الصغيرة منذ تفشي الفيروس هو السبب الرئيسي في تخصيص الحكومة الفيدرالية 350 مليار دولار كمساعدات لتلك الشركات كجزء من حائط الصد العريض البالغ تريليوني دولار الذي تحاول تشييده بين الوباء والاقتصاد.

وكان من المفترض أن يكون هذا المال متاحاً لأشخاص يديرون محال صغيرة ومشاغل وورش وشركات أحادية التخصص. وفي تغريدة لوزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الثلاثاء، قال: «أنا أشجع الشركات الصغيرة على التقدم بطلب للاستفادة من برنامج حماية الرواتب كي تتمكن من تسديد رواتب العاملين فيها».

ويقدم برنامج منوشين، قروضاً منخفضة الفائدة وقصيرة الأجل يمكن لرواد الأعمال استخدامها لتغطية نحو شهرين من متوسط تكاليف الرواتب ونفقات التشغيل الأخرى. إنه جسر تم بناؤه استناداً إلى توقعات بأن هذه الأزمة قصيرة الأجل نسبياً، وأن الشركات الصغيرة- التي يتم حرمانها من التمويل بشكل روتيني وتبقى أنشطتها محفوفة بالمخاطر حتى في أفضل الأوقات- تحتاج فقط إلى الارتباط بشريان الحياة هذا من أجل البقاء. والحقيقة هي أن هذه أزمة طاحنة ربما تدوم فترة طويلة جداً، ما يعني أن مجتمع الشركات الصغيرة على حافة الهاوية.

ليس من الواضح ما إذا كان المزيد من المال متاح للشركات الصغيرة، نظراً لأنها كانت أيضاً بعيدة عن ساحة المناورة التي تديرها شركات كبيرة مع جماعات الضغط في واشنطن، في التسابق على فطيرة التحفيز الفيدرالية. من المرجح أن تجري البنوك، التي تعد قنوات للمساعدة الفيدرالية، الفرز المالي عند تقييم الشركات التي تحصل على الحلوى. وتتصدر القائمة احتكارات القطاع العقاري وعمالقة تجارة التجزئة والتصنيع والتعدين، وقد تركز البنوك عليها وتتجاهل المطاعم ومحال الأحياء والورش المتواضعة.

وهناك إشارات مقلقة إلى أن البرنامج الفيدرالي لا يُدار بشكل جيد. وتفيد البيانات بأن البنوك تشعر بالقلق من أن منوشين لن يتمكن من إطلاق برنامجه حالياً لأن إدارة ترامب لم تقدم أي معلومات واضحة حول كيفية صرف التمويل ووضعت متطلبات غير قابلة للتطبيق للحصول على القروض.

ومن غير الواضح مدى سهولة إجراءات التقدم بطلب للحصول على قرض ومدى سرعة وصول الأموال لمستحقيها. وهناك من يعتقد بأن الشركات التي لها «علاقات» جيدة مع البنوك فقط هي التي ستحصل على المواعيد الأولى لمناقشة القرض. كما أن الحكومة لم تزود البنوك حتى الآن بأية نماذج من طلبات الحصول على قرض ولا طريقة التعامل بها.

في غضون ذلك، تجاوز عدد الإصابات مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، وقدم نحو 10 ملايين أمريكي مؤخراً طلبات للحصول على إعانات البطالة، في الوقت الذي تراجعت عائدات الشركات الصغيرة بنسبة 60% وسطياً، بينما تعجز معظمها عن سداد أقساط القروض في الوقت الذي تجتهد للبقاء واقفة على قدميها. وقد تراجع عدد العاملين في بعضها من 50 إلى ما دون 10 أشخاص، بمعدل أجر ساعي بين 12 و15 دولاراً.

وتجري العديد منها تعديلات على خطط العمل وتفاصيل الخدمات بما يضمن لها خفضاً جزئياً للنفقات وسط ملامح تغيير كلي في صورة هذا المكون الحيوي من مكونات أكبر اقتصاد في العالم. ولا يوجد ما يدل على أنه قادر على الصمود حتى تصل إمدادات منوشين، هذا إن وصلت أصلاً.

* بلومبيرج