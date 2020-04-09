«إيرباص» تحجر على ثلث انتاجها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الأربعاء، عن خفض انتاجها بمعدل الثلث، في وقت تقلص شركات الطيران العالمية خططها وسط أزمة غير مسبوقة يشهدها هذا القطاع.

وقالت المجموعة في بيان إن إيرباص «تقوم الآن بمراجعة معدلات انتاجها وخفضها للتكيف مع بيئة سوق فيروس كورونا المستجد».

وأضافت أنها ستقوم الآن بتصنيع 40 طائرة من طراز إيه-320 وطائرتين طراز إيه-330 و6 طائرات طراز إيه-350.

وأكدت إيرباص أن «هذا يمثل خفضا لمعدلات ما قبل فيروس كورونا بنحو الثلث». وتابعت «مع هذه المعدلات الجديدة تحافظ إيرباص على قدرتها في تلبية طلب الزبون والإبقاء في نفس الوقت على قدرتها في التكيف أكثر مع تطورات السوق العالمي».

وعلى مستوى العالم أعلن اتحاد النقل الجوي (أياتا) أن القطاع قد يحتاج لما يصل إلى 200 مليار دولار (184 مليار يورو) لإنقاذ شركات طيران.

وأعلنت الألمانية لوفتهانزا الثلاثاء عن إغلاق وحدة «جيرمان وينغز» المنخفضة التكلفة والتخلص من عشرات الطائرات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على أنشطتها التجارية.

وقال المدير التنفيذي لايرباص غييوم فوري «زبائن قطاع الطيران تضرروا بشدة جراء أزمة كوفيد19».

وأضاف «نحن بصدد تكييف انتاجنا مع وضعهم المستجد والعمل على إجراءات تخفيف تشغيلية ومالية لمواجهة الواقع».