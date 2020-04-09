شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18% خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.
وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة، اليوم الأربعاء، عن انخفاض إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 17.9% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق له.
في حين ارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً لقرض بقيمة 514.400 ألف دولار عند 3.49% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.47% خلال الأسبوع السابق له.
وبحسب البيانات، فإن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل، تراجع بنسبة 19% في الأسبوع الماضي، مقابل الأسبوع السابق له، كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء المنازل زيادة بنحو 12% خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت البيانات: إن انخفاض طلبات الرهن العقاري الأسبوع الماضي، يأتي مع الضعف الاقتصادي وتزايد البطالة؛ حيث يؤثران بشدة في سوق الإسكان.
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