ارتفاع تكاليف الرهن العقاري الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18% خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة، اليوم الأربعاء، عن انخفاض إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 17.9% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

في حين ارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً لقرض بقيمة 514.400 ألف دولار عند 3.49% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.47% خلال الأسبوع السابق له.

وبحسب البيانات، فإن حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل، تراجع بنسبة 19% في الأسبوع الماضي، مقابل الأسبوع السابق له، كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء المنازل زيادة بنحو 12% خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات: إن انخفاض طلبات الرهن العقاري الأسبوع الماضي، يأتي مع الضعف الاقتصادي وتزايد البطالة؛ حيث يؤثران بشدة في سوق الإسكان.