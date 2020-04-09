شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكى سينكمش 5% فى 2020 بسبب غلق الشركات وزيادة معدل البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاستثمار باسيفك انفستمنت مانجمنت (بيمكو)، إن الإغلاق القسرى للشركات فى أرجاء الولايات المتحدة وقفزة فى البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا سيدفعان الاقتصاد الأمريكى للانكماش بنسبة 30 % فى الربع الثاني، و5 % فى عام 2020 بكامله.

وقالت تيفانى ويلدنج الخبيرة الاقتصادية البارزة فى بيمكو ، إن أدلة من تقارير للوظائف صدرت مؤخرا تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 20 %.

وكتبت ويلدنج، فى تدوينة، أن انكماشا بنسبة 30 بالمئة فى النمو فى الربع الثانى سيعقبه على الأرجح ربعين من التعافي. وفى حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الأربعة فصول المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008 ، إلا أن عمق الصدمة أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية الأربعة التى لم تزد أى منها على 8 %.

وأفاد إحصاء لرويترز، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 14600 يوم الأربعاء، ليصبح ثانى أعلى عدد مسجل فى العالم بعد إيطاليا.

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وسجلت إيطاليا، أعلى عدد من الوفيات فى العالم وهو 17669 بينما حلت إسبانيا فى المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى رغم أن نموذجا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 فى المئة إلى 60 ألفا.

وبيمكو، التى يوجد مقرها فى كاليفورنيا، هى إحدى أكبر الشركات الاستثمارية فى العالم بأصول تحت إدارتها بلغت 1.91 تريليون دولار فى الحادى والثلاثين من ديسمبر 2019.

وبعد ذروة الجائحة فى الولايات المتحدة، والتى من المتوقع حاليا أن تكون فى مايو أو يونيو ، تتوقع بيمكو تعافيا للنمو مع إعادة فتح الشركات وإعادة توظيف العمال.