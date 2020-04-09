شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز ارتفاعها في أعقاب انتعاش أداء قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء، وعززت مكاسبها في أعقاب ارتفاع أسعار النفط مما أثر إيجابياً على أداء قطاع الطاقة.



وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ةعن قلق بالغ لدى غالبية أعضاء البنك المركزي بشأن تأثير كورونا على الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار في منتصف مارس/آذار بخفض الفائدة قرب الصفر ثم إطلاق برامج للتيسير الكمي.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي الأسبق "بن برنانكي" بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني.



ورفض "برنانكي" التشبيه بين أحداث وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي والأحداث التي وقعت أثناء الكساد الكبير.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 6.2% وأغلق عند 25.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.2 دولار وأقل سعر عند 23.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 3% مغلقا عند 32.84 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 32.9 دولار وأقل سعر عند 31.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 3.4% (ما يعادل 779 نقطة) إلى 23433 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 23513 نقطة وأقل مستوى عند 22682 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 3.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 2750 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2760 نقطة وأقل مستوى عند 2663 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 8091 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 8114 نقطة وأقل مستوى عند 7901 نقطة.