شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تتراجع بعد بيانات إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء ببورصة شيكاغو للسلع، وذلك على أثر انخفاض إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق.



وتزامن ضعف الطلب وتكدس مخزونات الإيثانول في أمريكا مع تفشي فيروس "كورونا" وتسببها في عدم استهلاك الوقود المتراكم مما أثر بالتبعية على أسعار الذرة المستخدمة في الإنتاج.



وكشفت بيانات حكومية أن إنتاج الإيثانول تراجع بنسبة 33% خلال العام الجاري في أمريكا بالتزامن مع انتعاش المخزونات.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 1.46 مليون حالة عالميا، ومن بينها أكثر من 400 ألف حالة في الولايات الممتحدة وحدها.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع بلوغ ذروة جائحة "كورونا" في وقت قريب مشيرا إلى عودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 3.30 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.34 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 3.28 دولار.