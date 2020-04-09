شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ستاربكس" يرتفع بأكثر من 4% عقب تبرع الشركة لجهود مكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ستاربكس" خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب إعلان شركة المقاهي الأمريكية التبرع لصالح جهود مكافحة فيروس "كورونا" على الصعيدين محليا وعالمياً.



وأعلنت "ستاربكس" التبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف الضغوط والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد.



وسوف تخصص هذه المبالغ المالية لدعم العمالة في الشركة ومتاجرها المتنوعة على مستوى العالم وليس فقط في الولايات المتحدة.

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وأبرمت "ستاربكس" اتفاقاً مع مبادرة الشراكة والطواريء العالمية لمكافحة فيروس "كورونا"، وذكرت بأن مبلغ العشرة ملايين دولار سوف يدعم العمالة لديها حول العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوز العدد لديها 400 ألف حالة إصابة، في حين تجاوز عدد الإصابات عالمياً 1.46 مليون شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ستاربكس" بنسبة 4.2% إلى 71.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 68.5 دولار.