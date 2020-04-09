شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للغزل والنسيج: خفض الغاز لـ3 دولارات يقلل التكاليف 30% ويزيد المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسين شفتورة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى،إحدى شركات القابضة للغزل، أن خفض قيمة المليون وحدة حرارية البريطانية من الغاز لـ3 دولارات، سيقلل التكاليف بنسبة 30%،مما يزيد من تنافسية منتجات الشركة.

أضاف حسين شفتورة لـ" الخليج 365" أن الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 4.5 دولار، مما يزيد من أعبائها التى تصل سنويا لنحو 40 مليون جنيه للغاز فقط.

أضاف أن الشركات العالمية المنافسة فى شرق آسيا تحصل على الغاز بأقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية،مما يساعدها فى خفض التكاليف،وبالتالى المنافسة خاصة فى عمليات التصدير، نظرا للصراع الكبير بين الشركات فى مجال الصادرات.

وأشار أن الظروف الحالية تتطلب بالفعل خفض الغاز، ولا سيما أن مصر تمتلك فائض منه الآن عكس السنوات الماضية،التى كنا نستورد فيها الغاز، موضحا أن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار النفط على المستوى العالمى .

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ويعمل بالشركة نحو 2600 عملا منهم بقطاع النسيج حوالى 900 عامل بحوالى 231 نول أقمشة و36 نول وبرة يقوم بإنتاج 600 طن من الوبرة وإنتاج 6.5 مليون متر من الأقمشة وتسعى الشركة جاهدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 750 طن وبرة وإنتاج 7.5 مليون متر من الأقمشة من خلال تطوير وتحديث الآلات والمعدات طبقاً للخطة.

كما يعمل بقطاع التجهيز حوالى 900 عامل ويشتمل على خطوط إنتاج ( تجهيز وتبيض وتجهيز خيوط وطباعة وصباغة ) يقوم بتجهيز أقمشة للشركة 5.5 مليون متر وتجهيز للغير 23 مليون متر وتقوم بتجهيز غزل للشركة 700 طن وتجهيز للغير 60 طن وتسعى الشركة جاهدة لرفع الطاقة الإنتاجية لتجهيز 7.5 مليون متر للشركة وتجهيز 33 مليون متر من الأقمشة للغير من خلال تطوير وتحديث الآلات والمعدات، فيما يعمل فى المشغل والمكاتب الإدارية نحو 750 عاملا بحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة.

من الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور مهندس أحمد مصطفى تقود عملية واسعة لتحديث وتطوير الشركات .