شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يقفز بأكثر من 8% مدعوماً بعقد سخي مع الحكومة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوماً بأنباء عن عقد سخي أبرمته شركات صناعة السيارات مع الحكومة الأمريكية.



وأعلنت "جنرال موتورز" عن خطة لإنتاج 30 ألف جهاز تنفس صناعي بقيمة 490 مليون دولار لصالح الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "جنرال موتورز" تعاقدت مع الحكومة الأمريكية على إنتاج 80 ألف جاهز تنفس صناعي بتكلفة تزيد عن مليار دولار.

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وردت الشركة الأمريكية بأنها لم تتربح من هذا العقد على الإطلاق بل إن قيمة العقد بالكاد على قدر التكلفة، وأنها تاتي في ظل جهود الشركات والحكومات لمواجهة فيروس "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد انتقد شركة "جنرال موتورز" وطالبها بتشغيل مصنعها المتوقف في "أوهايو" لدعم جهود مكافحة الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، قفزز سهم "جنرال موتورز" بنسبة 8.6% إلى 23.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 23.6 دولار وأقل سعر عند 21.4 دولار.