الاقتصاد

«كفاءة»: مكيفات «المستوى الأخضر» توفر 40% من الكهرباء 

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كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن أن المكيفات ذات المستوى الأخضر توفير 40%، مشيرًا إلى تأثير الصيانة الدورية لأجهزة التكييف قبل التشغيل بعد توقفها خلال فترة الشتاء على استهلاك الطاقة بالمنازل.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، ضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة الاسبلت أو الشباك أو التكييف المركزي وذلك لسلامة الأجهزة وعملها وفقا للاستهلاك المنشود، مشددين على أهمية قراءة ملصق البطاقة الذي يحتوي على كافة التفاصيل المخصصة بالجهاز.

وأوضح المختصون، أن فترات توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخلها، مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها.

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