شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: مكيفات «المستوى الأخضر» توفر 40% من الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، ضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة الاسبلت أو الشباك أو التكييف المركزي وذلك لسلامة الأجهزة وعملها وفقا للاستهلاك المنشود، مشددين على أهمية قراءة ملصق البطاقة الذي يحتوي على كافة التفاصيل المخصصة بالجهاز.
وأوضح المختصون، أن فترات توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخلها، مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها.
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