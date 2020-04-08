شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى أسواق النفط قبيل اجتماع "أوبك +" غدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من التفاؤل داخل أسواق النفط، مع قرب انعقاد مؤتمر تحالف ما تعرف ب" أوبك + " غدا الخميس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط اليوم، ويأتي هذا الإجتماع من أجل الاتفاق على خفض الإنتاج وإعادة التوازن لأسواق النفط خاصة بعد حالة الانهيار الذي شهدته الأسواق، والذي لم تشهده منذ حوالي 17 عام.

كما أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها بخفض الإنتاج الأمريكي من النفط إلى 11.76 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، بانخفاض نسبته 9.5% من التقديرات السابقة، كما خفضت التوقعات للإنتاج خلال العام القادم " 2021 " بنسبة 13% ليصل إلى 11.03 مليون برميل يومياً.

وشهدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% مسجلا 32.4 دولار للبرميل ، بعد أن هبطت بنسبة 7% على مدار اليومين الماضيين، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو نحو 4% ، ليصل عند مستوى 24.60 دولار للبرميل .

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ووفقا لرويترز فإن وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه، قال إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع لأوبك+ في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات بالنسبة لسوق النفط وذلك حسبما جاء في خطاب إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .

وكتب زنغنه في خطاب بتاريخ السابع من أبريل أرسله إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك قائلا "الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة".

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد لكنه قال إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال مضيفا في إفادة صحفية يوم الاثنين الماضي "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".

و امتنع الكرملين اليوم الأربعاء عن توضيح موقف روسيا قبيل اجتماع لدول أوبك+ المنتجة للنفط غدا الخميس، رافضا الإفصاح عما إذا كانت موسكو ستصر على التزام الولايات المتحدة بتخفيضات إنتاج النفط.