شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تقفز وسط علامات مشجعة بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين بعلامات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وحصلت أسهم شركات التأمين الصحى على دفعة إضافية من اعلان المرشح الرئاسى الديمقراطى بيرنى ساندرز تعليق حملته.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول مرتفعا 779.71 نقطة، أو 3.44 %، إلى 23433.57 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 90.57 نقطة، أو 3.41 %، ليغلق عند 2749.98 نقطة وليصبح مرتفعا حوالى 23 % عن مستوى إغلاقه المنخفض الذى سجله فى الثالث والعشرين من مارس.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 203.64 نقطة، أو 2.58 %، إلى 8090.90 نقطة.
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