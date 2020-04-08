شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.128 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%. إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، المالية والصناعية المصرية، الملتقى العربى للاستثمارات، رواد السياحة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للتنمية مصر، شركة مستشفى كليوباترا، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الحديثة للمواد العازلة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه البورصة تربح 5.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.128 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 367.6 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.91%، والعرب على 7.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.11%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 10095 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11612 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1066 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



أيمن الجميلتقدمت شركة كايرو ثرى أيه، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، بعرض نهائى للاستحواذ على حصص المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مقابل 8.54 جنيه للسهم، لينخفض بذلك سعر السهم عن عرضه المبدئى والذى تراوح من 8.98 جنيه إلى 10.18 جنيه، نظراً لتداعيات وباء فيروس أيمن الجميلتقدمت شركة كايرو ثرى أيه، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، بعرض نهائى للاستحواذ على حصص المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مقابل 8.54 جنيه للسهم، لينخفض بذلك سعر السهم عن عرضه المبدئى والذى تراوح من 8.98 جنيه إلى 10.18 جنيه، نظراً لتداعيات وباء فيروس كورونا وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

وقالت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، إنها تلقت خطاب كتابى من شركات مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، والمالكة لعدد 20.5 مليون سهم، المصرية للمشروعات السياحية العالمية المالكة لعدد 11.6 مليون سهم، القاهرة للدواجن لعدد 13.7 مليون سهم فى رأس مال الشركة، بتلقيهم خطاب العرض النهائى المقدم من شركة كايرو ثرى أيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "النشا والجلوكوز" على أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى من قبل المشترى المحتمل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن عرض شركة كايرو ثرى أيه تضمن تقديم سعر بواقع 8.54 جنيه للسهم الواحد، وذلك نظراً لتداعيات وباء فيروس كورونا وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، مشيرة إلى أن شركة كايرو ثرى إيه ستتقدم بملف عرض الشراء الإجبارى للهيئة العامة للرقابة المالية فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل شريطة قبول العرض النهائى من قبل المساهمين الرئيسيين.