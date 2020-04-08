شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 -4 -2020.





إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، المالية والصناعية المصرية، الملتقى العربى للاستثمارات، رواد السياحة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للتنمية مصر، شركة مستشفى كليوباترا، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، القاهرة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الحديثة للمواد العازلة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.128 مليار جنيه. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.128 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 367.6 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.91%، والعرب على 7.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.11%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 10095 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11612 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1066 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 713 نقطة.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - رواد السياحة بسعر إغلاق 8.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.618 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 10.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 13.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%

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- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للأقمار الصناعية بسعر إغلاق 3.820 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.37%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.82%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 8.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%

- البويات والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 7.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%