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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغط من الدولار والعزوف عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.
وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا وإسبانيا ونيويورك في الولايات المتحدة تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" في الأيام القليلة الماضية.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي مخاوف لدى غالبية أعضاء البنك المركزي من تأثير فيروس "كورونا" وأضراره البالغة ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على الاقتصاد العالمي بوجه عام.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% او ما يعادل 27.5 سنت إلى 15.205 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 15.445 دولار وأقل سعر عند 15.11 دولار.
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