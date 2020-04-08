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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع رغم زيادة عدد الوفيات بـ"كورونا" في المملكة المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من استمرار الزيادة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة.
وأعلنت الجهات الصحية في بريطانيا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس التاجي بنحو 828 حالة إلى إجمالي 6483 حالة.
وفي ذات السياق، يخضع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" للعلاج في مستشفى بالعاصمة "لندن" بعد تدهور حالته الصحية وظهور المزيد من أعراض "كورونا".
وينوب وزير الخارجية البريطاني عن "جونسون" في مهام إدارة الأنشطة الحكومية وقيادة مجلس الوزراء في مواجهة "كورونا" والعديد من الملفات الاقتصادية والسياسية الأخرى.
وعلى الصعيد العالمي، يواصل "كورونا" حصد المزيد من الأرواح لكن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا أكدت تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس لديها.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2395، وسجل أعلى سعر عند 1.242 وأقل سعر عند 1.2287.
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