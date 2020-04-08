شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختتم الجلسة على استقرار إيجابي بضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع انتعاش سوق الأسهم الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



هذا، وقد أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قلقا بالغا لدى البنك المركزي بشأن تأثير وأضرار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



واجرى أعضاء الاحتياطي الاتحادي تقييما لتداعيات "كورونا" على الاقتصاد في اجتماع منتصف مارس/آذار الذي أسفر عن خفض الفائدة قرب الصفر.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.



ومن جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الاتحادي الأسبق "بن برنانكي" انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% في الربع الثاني من هذا العام.



وفي ختام الجلسة، استقرت أسعار الذهب عقود تسليمم يونيو/حزيران عند 1684.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1695.8 دولار وأقل سعر عند 1670.7 دولار.