شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر مخاوف لدى جميع الأعضاء حيال الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي أن غالبية الأعضاء لدى البنك المركزي كانوا قلقين بشأن الاقتصاد الأمريكي.



وجاء هذا القلق نتيجة تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره السلبي البالغ على دول العالم ونشاطاتها الاقتصادية متوقعين استمرار هذه الأضرار على المدى القصير.

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وكان البنك المركزي الأمريكي قد أصدر قراراً في ذلك الاجتماع المفاجيء غير المخطط بخفض الفائدة على 0.25% (قرب الصفر) وهو المستوى الأدنى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية.



وعلاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي خطوات لاحقة بإطلاق برامج تيسير كمي ومشتريات أصول بعد غير محدود سواء على سندات الخزانة الحكومية أو سندات الشركات أو الأوراق المالية المدعمة برهن عقاري.



وأقر الكونجرس الأمريكي حزمة تحفيز مالي هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة حيث بلغت تريليوني دولار لدرء مخاطر "كورونا".