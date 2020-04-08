شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكان البنك المركزي قد قرر بشكل مفاجيء وغير مخطط في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي خفض الفائدة قرب الصفر.



يأتي ذلك مع استمرار معاناة الاقتصاد الأكبر في العالم من تأثير فيروس "كورونا" وأضراره على النشاط الاقتصادي.

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وتجدر الإشارة إلى ان رئيس الاحتياطي الاتحادي الأسبق "بن برنانكي" أطلق توقعات اليوم بانكماش الاقتصاد الأمرريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني.



جاء ذلك بعد توقعات مماثلة من رئيسة البنك المركزي السابقة "جانيت يلين" التي توقعت انكماشا بنفس النسبة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران القادم.



وأضافت "يلين" بأن معدل البطالة في أمريكا مرتفع حاليا قرب 12% أو 13% متوقعا أضرارا بالغة بسبب كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.