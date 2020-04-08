شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتخلى عن مكاسبه ويستقر إيجابياً عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء لكنها قلصت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت زيادة كبيرة في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون الخام في أمريكا بنحو 15.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بنيما توقع محللون ارتفاعها بنحو 9.8 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أوضح أمس في بيانات أولية غير رسمية بأن مخزونات النفط قفز بنحو 12 مليون برميل في نفس الفترة.

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وتترقب الأسواق عن كثب عقد اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين لبحث إعادة الاستقرار للسوق العالمي وسط توقعات بخفض الإنتاج.



كانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أن روسيا تشترط مشاركة الولايات المتحدة في أي اتفاق محتمل لخفض الإنتاج من اجل المشاركة هي الأخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 24.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.2 دولار وأقل سعر عند 23.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 31.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 32.9 دولار وأقل سعر عند 31.5 دولار.