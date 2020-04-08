شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً بالضغوط على سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل الضغوط على سوق النفط قبيل اجتماع "أوبك" المرتقب مع المنتجين المستقلين فضلا عن أزمة فيروس "كورونا".



ومن المنتظر غدا الخميس عقد اجتماع "أوبك" على الأرجح مع منتجين على رأسهم روسيا بعد تأجيله من الإثنين الماضي.

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ويدرس منتجو الخام الرئيسيون اتفاقاً بخفض الإنتاج بشكل كبير يعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي، لكن تقارير تحدثت عن أن موسكو تريد مشاركة الولايات المتحدة بخفض الإنتاج في أي اتفاق محتمل.



وكشفت بيانات حكومية في كندا عن انخفاض تصاريح البناء بنسبة 7.3% في الشهر الماضي بنيما توقع محللون انخفاضاً بنسبة 4%، في حين زادت وتيرة إنشاء المنازل الجديدة إلى 195 ألف وحدة سكنية أعلى من توقعات عند 173 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7128، وسجل أعلى سعر عند 0.7154 وأقل سعر عند 0.7098.