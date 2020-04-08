شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يضغط على الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مستوى 24.50، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 23.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى القصير والمتوسط، بينما اختراق 24.50 والتداول فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه اللحظي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 25.60 ثم 26.94.

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