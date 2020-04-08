شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2355 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1.2515 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بينما كسر 1.2304 سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2093.

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