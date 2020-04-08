شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. المصانع تطالب بخفض أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم، عدد من الأحداث الهامة لعل أبرزها عودة مطالب القطاع الصناعى مجددا لخفض أسعار الغاز، للتغلب على التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الصناعة.

مطالب خفض الغاز للمصانع

رغم إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الصناعة المصرية ترى أن هذا الانخفاض لا يتناسب مع الأسعار العالمية للطاقة التى انخفضت بصورة كبيرة بسبب الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا على مستوى كافة دول العالم ، وأكد المصنعون أن السعر العادل لابد ألا يتعدى حاجز الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع السلع المصرية منافسة مثيلتها من السلع الأخرى وتعويض خسائرها.

وقال مدحت اصطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن سعر الغاز الموجه للصناعة لابد أن يقل عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ليكون سعرا عادلا للصناعة المصرية ويناسب الأسعار العالمية للطاقة المنخفضة حاليه بصورة كبيرة ، لافتا إلى أن صناعة الأسمنت لم تستفد من تخفيض الحكومة للغاز ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وتتعرض لخسائر كبيرة.

المصرية للاتصالات تعلن استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى

قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة مستمرة فى توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي لحين الانتهاء منها مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والموظفين.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضى عن تسليم شرائح التابلت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

34 مليون دولار تراجع بواردات مصر من اللحوم في يناير الماضي

رصدت بيانات رسمية تطور الواردات المصرية من اللحوم خلال العامين الماضيين، حيث شهدت الواردات المصرية من اللحوم شهدت تراجعا ملحوظا بالرجوع إلى بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يناير الماضى.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من اللحوم نحو 129.9 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 164.7 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 34.8 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 21.1%.

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مستثمرو جنوب سيناء: إلغاء القوائم السلبية للشركات يدعم السياحة

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، بالإجراءات الخاصة بمساندة قطاع السياحة التي تتخذها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والبنك المركزى.

وقال عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، إن حزمة الإجراءات التى تم اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها في عودتها الى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح أن البنك المركزى يقوم بدور مهم جدا فى مساندة السياحة من خلال إلغاء القوائم السلبية للشركات والافراد، وهذا يعني موافقة البنوك على اعادة الحياة من جديد لشركات ومنشآت بمختلف القطاعات وسياحية أيضا كانت قد توقفت عن العمل بسبب عدم وجود تمويل لإعادة التطوير والتجديد وتوفير مستلزمات التشغيل.

البنك الأهلى المصرى يضيف مرحلة جديدة لخدماته المصرفية الرقمية

أتاح البنك الأهلي المصري لعملائه الحاليين إمكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكي NBE Net أو الموبايل البنكي NBE mobile من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك في خطوة جديدة يضيفها البنك الأهلي المصري لاستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن هذه الخطوة الهامة من البنك الأهلي المصري تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للبنك خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول المالي وكذا لتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

هيئة البريد: استمرار صرف المعاشات غدا الخميس

تستمر عمليات صرف المعاشات للمستحقين من خلال الهيئة القومية للبريد، حتى غد الخميس لمن يزيد معاشه عن 2000 جنيه، حيث تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تنتهى فى 9 إبريل، منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤول بالهيئة لليوم السابع، انتظام عملية صرف المعاشات بجميع المنافذ، والتزام المواطنين بالمسافات الأمنة فى إطار الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتخلفين عن صرف معاشاتهم فى المواعيد الرسمية يمكنهم الحصول عليها من الهيئة يوم الأحد الموافق 12 أبريل.