شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"دبى" تخسر 670 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة السابعة على التوالى، مدفوعا بصعود قطاع البنوك، وعاودت بورصة البحرين التراجع مرة أخرى بعد صعودها خلال جلسة أمس، كما عاودت بورصة دبى بنسبة 1%، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 670 مليون درهم، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقار. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقار.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 4.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.30 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 10.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5083.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% رابحاً 5.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4000.05 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.63%، رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3904.26 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 143.1 مليون سهم بقيمة 35.6 مليون دينار كويتى عبر 7826 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها العقار بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

وجاء سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.18%، تليه شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 4.49%، ثم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 4.01%، فيما تصدر سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.21% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 6%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 5.78%.

بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحا 12.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.31% رابحا 19.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6299.44 نقطة. بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحا 12.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.31% رابحا 19.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6299.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 238.6 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفع 84 سهما، فيما تراجع 102 سهما.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.84%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.24%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاعى الرعاية الصحية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%.

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وجاء سهم "طباعة وتغليف"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم وفرة بنسبة 9.95%، ثم سهم ريدان بنسبة 8.66%، فيما جاء سهم "أسواق عبد الله العثيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.73%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 4.33%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.48%.