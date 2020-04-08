شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات النفط الليبية بلغت 1.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف ليبيا المركزى الذى يتخذ من طرابلس مقرا له اليوم الأربعاء إن إجمالى الإيرادات النفطية الليبية بلغ 1.9 مليار دينار (1.3 مليار دولار) فى الربع الأول من العام. وأوقفت قوات في شرق ليبيا أغلب صادرات النفط منذ يناير، مما قلص الإيرادات بشكل كبير.

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