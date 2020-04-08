مخزونات النفط الأمريكية تقفز 15.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية أوكلاهوما

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل، وهى أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 .

وصعدت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهى أيضا أكبر زيادة مسجلة.