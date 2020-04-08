شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للهبوط قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام إلى الهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة كبيرة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 23.78$ ، من مستوى الافتتاح عند 24.12$، وسجل أعلى مستوي عند 25.27$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 8.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف أن تؤدي التوترات بين السعودية وروسيا إلى انهيار تحالف أوبك بلس مرة أخرى.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 11.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 8.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 472.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 21 حزيران/يونيو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 9.8 مليون برميل ، فى الزيادة الحادية عشر أسبوعيا على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر،ليظل الإجمالي عند 13.0مليون برميل يوميا، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.