شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قبيل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد مخاوف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 100.43 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.91 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.93 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل موجة التعافي القوية التي سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية ،وأدت إلى انحسار مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية بالأسواق.

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تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد مخاوف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ،والتي بدأت فعليا بالظهور فى نتائج أعمال وأرباح الشركات خلال الربع الأول من هذا العام.

يصدر فى وقت لاحق اليوم محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد بشكل طارئ فى 15 آذار/مارس الماضي ،وأسفر عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف ما بين الصفر و 0.25% ،مع الإعلان عن برنامج تحفيز نقدي جديد بمقدار 700 مليار دولار أمريكي شهريا.

وقال المركزي الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا أضر كثيرا بالمجتمعات وعطل النشاط الاقتصادي فى العديد من الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة ،وخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول المالية خطوات ضرورية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار الفيروس التاجي.

ومن المتوقع أن يتضمن المحضر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، وهل يتم اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة التداعيات الغير مسبوقة الناجم عن تفشي فيروس كوفيد 19.