شكرا لقرائتكم خبر عن ناروبين تعدل خط إنتاج لتصنيع "جونتيات" رخيصة للمواطنين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه فى إطار حرص الشركة على التفاعل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، نجح مهندسو الشركة فى تعديل خط إنتاج لتصنيع جاونتيات رخيصة الثمن، لطرحها للمواطنين فى السوق لمواجهة الاحتكار وتوفيرها بسعر مناسب .

وأضاف ابراهيم موسى لـ"الخليج 365" إنه تم التعديل بالجهود الذاتية، لإنتاج 100 ألف جونتى للطرح الفورى فى السوق، بحيث يمكن للمواطن استخدامها فى الخارج او داخل المنزل، ولا سيما ان سعرها يقل بنسبة 70% عن الجونتى المستورد .

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وشدد رئيس شركة ناروبين على أنه سيتم إنتاج الملايين منها حسب حاجة المواطنين، مشددا على أهمية دعم الشركات الحكومية لتلبية احتياجات السوق والوقوف مع الدولة فى الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت قرارات الحكومة الخاصة بعدم عمل الأمهات العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة بالرغم من كونهم يمثلون نحو 70% من العاملين.

وأوضح، أن قرار الحكومة ملزم، وتم تنفيذه، مشيرا أن المؤشرات المالية لموازنة العام المالى المقبل 2020-2021 تستهدف تحقيق 3 ملايين جنيه أرباحًا وتحقيق نحو 85 مليون جنيه ايرادات.

وشدد على أهمية عمل بروتوكول تعاون بين شركات قطاع الاعمال العام وبعضها البعض تحت رعاية وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، لبيع وتسويق المنتجات، حتى وان كانت مرتفعة الثمن بشكل طفيف عن المنتجات المثيلة وذلك بغرض إنقاذ الشركات المحملة بأعباء كثيرة وعمالة زائدة تحول دون خفضها للتكاليف للمنافسة مع القطاع الخاص .