شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتد من المقاومة– تحليل -8-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النحاس بتداولات يوم أمس الهدف المنتظر عند 2.2930 وليرتد منه بشكل سلبي نظرا لتشكيله لمقاومة قوية كما هو واضح بالرسم المرفق, حاليا وباستمرار تذبذب السعر دون هذا الحاجز نتوقع بدء تشكيله لهجوم سلبي ليضغط بذلك على مستوى 2.2200 ومن ثم ليحاول الوصول نحو 2.0700.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اختراق السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعمل على تجديد المحاولات الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 2.4100 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط