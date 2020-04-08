شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال ايجابي– تحليل - 8-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات متكررة فوق مستوى 710.00, لذلك سنبقى على توقعنا الإيجابي لحين الوصول نحو الهدف الرئيسي المتمركز حول 790.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
يجب التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الهابط وليفتح الباب أمام استهداف العديد من المستويات السلبية بانجذابه نحو 660.00 و 590.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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