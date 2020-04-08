شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على السلبية-تحليل - 8-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم أمس ببعض الضغوط الإيجابية مما دفع به للتذبذب بشكل مؤقت فوق المقاومة المستقرة عند 134.60 ومن ثم ليرتد بشكل سلبي ليستقر ضمن النطاق السلبي كما هو واضح بالرسم المرفق.

لذلك, وباستمرار ثبات الحاجز المتمركز عند 134.60 سنبقى على ترجيحنا الهابط ولنلاحظ بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليسهل محاولة الوصول نحو الأهداف المتمركزة عند 133.40 و 132.06 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.60 و 132.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط